"أكلتها بسبب الجوع".. طبيب عماني يُصدم بما استخرجه من بطن طفلة فلسطينية (صور)
كشف الطبيب العماني خالد الشموسي الذي يعمل متطوعا في قطاع غزة، مفاجأة غير متوقعة وخطيرة عثر عليها داخل بطن طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.
ففي حسابه على منصة "إكس"، نشر الطبيب الشموسي الذي رفض مغادرة رفح رغم توغل الجيش الإسرائيلي فيه، صورة للطفلة ولبطارية وجدها في بطنها، معلقا بالقول: "هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.. من شدة الجوع أكلت بطارية الساعة".
وأضاف: "للعلم، لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالةـ ومن رحمة الله بي وبالطفلة أنني كنت في غزة"، متابعا: "هذه الحرب مجرمة، جعلت الأطفال يأكلون الحصى والبطاريات".
هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها ٥ سنوات في #غزة— د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 8, 2024
من شدة الجوع اكل بطارية الساعة
للعلم لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالة
من رحمة الله بي وبالطفلة انني كنت في غزة
هذه الحرب مجرمة جعلت الاطفال يأكلون الحصى والبطاريات pic.twitter.com/UNIfRADOGX
وكان الشموسي قد كتب على حسابه في "إكس": "اليهود استولوا على معبر رفح.. الحمد لله..صرنا مع أهل غزة.. نعيش معهم ونموت معهم (المَحيا محياهم والممات مماتهم)".
اليهود استولوا على معبر رفح— د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 7, 2024
الحمدلله، صرنا مع أهل #غزة نعيش معهم ونموت معهم (المحيا محياهم والممات مماتهم)
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المصدر: RT