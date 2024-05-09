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"أكلتها بسبب الجوع".. طبيب عماني يُصدم بما استخرجه من بطن طفلة فلسطينية (صور)

مجتمع

AFP
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 كشف الطبيب العماني خالد الشموسي الذي يعمل متطوعا في قطاع غزة، مفاجأة غير متوقعة وخطيرة عثر عليها داخل بطن طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.

ففي حسابه على منصة "إكس"، نشر الطبيب الشموسي الذي رفض مغادرة رفح رغم توغل الجيش الإسرائيلي فيه، صورة للطفلة ولبطارية وجدها في بطنها، معلقا بالقول: "هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.. من شدة الجوع أكلت بطارية الساعة".

وأضاف: "للعلم، لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالةـ ومن رحمة الله بي وبالطفلة أنني كنت في غزة"، متابعا: "هذه الحرب مجرمة، جعلت الأطفال يأكلون الحصى والبطاريات".

وكان الشموسي قد كتب على حسابه في "إكس": "اليهود استولوا على معبر رفح.. الحمد لله..صرنا مع أهل غزة.. نعيش معهم ونموت معهم (المَحيا محياهم والممات مماتهم)".

المصدر: RT

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