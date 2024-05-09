"أكلتها بسبب الجوع".. طبيب عماني يُصدم بما استخرجه من بطن طفلة فلسطينية (صور)

كشف الطبيب العماني خالد الشموسي الذي يعمل متطوعا في قطاع غزة، مفاجأة غير متوقعة وخطيرة عثر عليها داخل بطن طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.

ففي حسابه على منصة "إكس"، نشر الطبيب الشموسي الذي رفض مغادرة رفح رغم توغل الجيش الإسرائيلي فيه، صورة للطفلة ولبطارية وجدها في بطنها، معلقا بالقول: "هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.. من شدة الجوع أكلت بطارية الساعة".

وأضاف: "للعلم، لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالةـ ومن رحمة الله بي وبالطفلة أنني كنت في غزة"، متابعا: "هذه الحرب مجرمة، جعلت الأطفال يأكلون الحصى والبطاريات".

هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها ٥ سنوات في #غزة



من شدة الجوع اكل بطارية الساعة



للعلم لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالة



من رحمة الله بي وبالطفلة انني كنت في غزة



هذه الحرب مجرمة جعلت الاطفال يأكلون الحصى والبطاريات pic.twitter.com/UNIfRADOGX — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 8, 2024

وكان الشموسي قد كتب على حسابه في "إكس": "اليهود استولوا على معبر رفح.. الحمد لله..صرنا مع أهل غزة.. نعيش معهم ونموت معهم (المَحيا محياهم والممات مماتهم)".

اليهود استولوا على معبر رفح



الحمدلله، صرنا مع أهل #غزة نعيش معهم ونموت معهم (المحيا محياهم والممات مماتهم)



في يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا مَعْشر الأنصار» قالوا: لبَّيْك يا رسول الله، قال:«قلتُم: أمَّا الرجل فأدْرَكَتْه رغْبَةٌ في قريته؟» قالوا: قد كان… — د. خالد الشموسي 🇴🇲 اللهم انصر غزة🇵🇸 (@DAlshmwsy) May 7, 2024

المصدر: RT