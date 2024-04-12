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مفتي سلطنة عمان يعلق على ردة فعل إسماعيل هنية حينما علم باغتيال أبنائه وأحفاده

مجتمع

مفتي سلطنة عمان يعلق على ردة فعل إسماعيل هنية حينما علم باغتيال أبنائه وأحفاده
Legion-Media
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علق مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي على ردة فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد تلقيه نبأ مقتل 3 من أبنائه وعدد من أحفاده يوم الأربعاء باستهداف سيارة كانت تقلهم بغزة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال الخليلي في بيان: "بمناسبة استشهاد عدد من أعز شباب المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية أيده الله، وما أبداه من رباطة جأش ورحابة صدر وإيمان صادق بقضاء الله تعالى ورضا بكل ما يأتي به القدر الإلهي، نزف التهاني إلى جميع أسر الشهداء وإلى الشعب الفلسطيني كله بما جمع الله تعالى له من أسباب الخير والتحلي بالصبر".

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وكان مراسل RT قد أكد يوم الأربعاء أن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (حازم وأمير ومحمد) وعدداً من أحفاده قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم بمخيم الشاطئ غرب غزة.

المصدر: RT

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