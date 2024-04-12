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السعودية تودّع أحد أبرز شيوخ القبائل

مجتمع

السعودية تودّع أحد أبرز شيوخ القبائل
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رحل عن عالمنا يوم الجمعة، الشيخ فهد بن عبد الله بن دليم، شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة في السعودية، بعد صراع مع المرض. 

وأوضح حساب "الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم" على منصة "إكس"، أن الصلاة على روح الفقيد الشيخ فهد بن عبد الله بن دليم ستقام يوم السبت، وسيواري جثمانه الثرى بمقبرة العود.

كما سيتم استقبال المعزين بالعاصمة الرياض وبقصره في محافظة الحرجة حسب المواعيد الموضحة أدناه.

ونعى شيوخ ووجهاء قبائل ورجال دين، ونخب ثقافية وعلمية، وسعوديون من مختلف مناطق المملكة، الشيخ الراحل الذي يعد من أبرز شيوخ القبائل في المملكة. 

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وقدم الداعية عائض القرني التعازي لذوي الراحل، فيما كتب المستشار الأمني، الدكتور محمد الهدلاء، في نعيه للشيخ بن دليم: "لقد فقدت السعودية أحد أبرز رجالاتها على الإطلاق، وأحد مشايخها وكبارها، له مواقف مشرفة مع دولته وقيادته، ولجان إصلاح ذات البين، وعتق الرقاب، وكان رجل كرم وسخاء".

المصدر: RT

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