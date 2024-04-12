السعودية تودّع أحد أبرز شيوخ القبائل

رحل عن عالمنا يوم الجمعة، الشيخ فهد بن عبد الله بن دليم، شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة في السعودية، بعد صراع مع المرض.

وأوضح حساب "الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم" على منصة "إكس"، أن الصلاة على روح الفقيد الشيخ فهد بن عبد الله بن دليم ستقام يوم السبت، وسيواري جثمانه الثرى بمقبرة العود.

كما سيتم استقبال المعزين بالعاصمة الرياض وبقصره في محافظة الحرجة حسب المواعيد الموضحة أدناه.

ستقام الصلاة على الفقيد #الشيخ_فهد_بن_عبدالله_بن_دليم يوم غدٍ السبت وسيواري جثمانه الثرى بمقبرة العود.

كما سيتم استقبال المعزين بالعاصمة الرياض وبقصره في محافظة الحرجة حسب المواعيد الموضحة أدناه.

لاتنسوه من دعائكم. pic.twitter.com/rtZoefKb3h — محبو الشيخ عبدالله بن فهد بن دليم (@A_F_Bin_Dleem) April 12, 2024

ونعى شيوخ ووجهاء قبائل ورجال دين، ونخب ثقافية وعلمية، وسعوديون من مختلف مناطق المملكة، الشيخ الراحل الذي يعد من أبرز شيوخ القبائل في المملكة.

#الشيخ_فهد_بن_عبدالله_بن_دليم#شيخ_شمل_قبائل_قحطان_وادعة



رحمة الله عليك رحمة الأبرار يابو خالد . pic.twitter.com/3pCY6HIZyX — ملتقى قبائل شريف قحطان . (@Shurif_Tribe) April 12, 2024

تعازينا في وفاة الشيخ فهد بن دليم شيخ قبائل قحطان

لأهله وذويه وقحطان كافه ولأنفسنا

والله يلهمهم الصبر والسلوان وان يجعل ماصابه تكفير ورفعه عند الله



#الشيخ_فهد_بن_عبدالله_بن_دليم — #فهد_الشهراني🇸🇦 (@FahadALshahrany) April 12, 2024

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وقدم الداعية عائض القرني التعازي لذوي الراحل، فيما كتب المستشار الأمني، الدكتور محمد الهدلاء، في نعيه للشيخ بن دليم: "لقد فقدت السعودية أحد أبرز رجالاتها على الإطلاق، وأحد مشايخها وكبارها، له مواقف مشرفة مع دولته وقيادته، ولجان إصلاح ذات البين، وعتق الرقاب، وكان رجل كرم وسخاء".

خالص العزاء، وصادق المواساة؛ في وفاة: #الشيخ_فهد_بن_عبدالله_بن_دليم#شيخ_شمل_قبائل_قحطان_ووادعة



غفر الله له، وجعل الفردوس نُزله، وأكرم مثواه، وعزاؤنا لأُسرته وذويه وقبائله وأحبابه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. pic.twitter.com/vQsI4knpkQ — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 12, 2024

رحم الله#الشيخ_فهد_بن_عبدالله_بن_دليم الذي انتقل الى جوار ربه بعد صراع طويل مع المرض لقد فقدت السعودية بفقده احد ابرز رجالاتها على الاطلاق واحد مشائخها وكبارها له مواقف مشرف مع دولته وقيادته ولجان اصلاح ذات البين وعتق الرقاب كان رجل كرم وسخاء نعزي انفسنا ونعزي قبيلة قحطان… pic.twitter.com/2N0ogjyePp — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 12, 2024

المصدر: RT