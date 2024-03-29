بالأسماء.. منح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في العاصمة السعودية الرياض، صدور أمر ملكي وقرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وفق ما ذكرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة.

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وأفادت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض بصدور الأمر الملكي الكريم رقم "4158" وتاريخ 5 جمادى الآخرة 1445 هجري القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"عبدالإله جلال عبدالكريم فرح" وزوجته "وشاء معروف حسن شمت"، وأولاده: صهيب، ومحمد، ووعد، وعائشة، وجن"، المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم "45319876" وتاريخ 12 رمضان 1445 هجري.

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم "59" وتاريخ 15 شعبان 1445 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ"ياسمين ياسر عبد الرحمن التركاوي"، وذلك بموجب المادة "14" من نظام الجنسية.

المصدر: "عكاظ"