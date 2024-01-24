إعلامي مصري شهير يرد على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية
في حسابه على منصة "إكس"، رد الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية.
وكتب عمرو أديب في "إكس": "تاني حتقولولي سعودي..أيوه سعودي وأفتخر..هو أنا أخدت الجنسية الإسرائيلية؟"
وأضاف أديب: "أنا واخد جنسية بلد الحرمين..جنسية الدولة اللي محتضنة ملايين المصريين..جنسية الحكم اللي ما اتخلى عن مصر أو أي بلد عربى".
وأردف الإعلامي المصري: "وبعدين الجنسية مالها ومال الحق؟ مالها ومال الوفاء؟ مالها ومال التقدم والرقي؟" متابعا: "سعودي مصري عربى مسلم وأفتخر، وكفاية تضييع وقت في أمور احنا فى غنى عنها..عالمنا العربي محتاجنا وأوطانا كمان محتاجانا".
تانى حتقولولى سعودى ايوه سعودى وافتخر . هو انا اخدت الجنسيه الاسرائيليه انا واخد جنسيه بلد الحرمين جنسيه الدوله اللى محتضنه ملايين المصريين جنسيه الحكم اللى ما اتخلى عن مصر او اي بلد عربى . وبعدين الجنسيه مالها ومال الحق مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقى . سعودى مصري…— Amr Adib (@Amradib) January 23, 2024
وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" عن حصوله على الجنسية السعودية.
المصدر: RT