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مشهور سعودي يوضح سبب رفضه التصوير مع الفنانة ياسمين صبري.. ما علاقة الإعلامي اللبناني نيشان؟ (فيديو)

مجتمع

مشهور سعودي يوضح سبب رفضه التصوير مع الفنانة ياسمين صبري.. ما علاقة الإعلامي اللبناني نيشان؟ (فيديو)
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كشف مشهور من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هو عبد الرحمن المطيري سبب رفضه طلب الإعلامي اللبناني نيشان تصويره مع الفنانة المصرية ياسمين صبري ومشهورات أخريات خلال حفل.



ونشر عبد الرحمن المطيري على حسابه في منصة "إكس"، مقطع فيديو أوضح من خلاله ما حصل، لافتا إلى أنه رفض طريقة تصويره مع ياسمين صبري ومشهورات أخريات، وليس فكرة التصوير في حد ذاتها.

وانتقد تصرف نيشان قائلا: "ما تجرني وتسحبني على طاولتهن في مكانهن.. ما الذي سيأخذني إلى هناك بين 4 نساء، فالرجل العاقل يحفظ مكانته وقدره"، لافتا إلى أنه كان هناك موقف سابق من نيشان، وهو عندما وصل المسرح رحب بالسيدات الحاضرات وتجاهل الرجال فالجميع زعل حتى قال له اللاعب السابق ياسر القحطاني: "رحب بالشباب".


وأضاف المطيري: "ما زاد الطين بلة أنه عند صعود ياسمين صبري المسرح قالت.. كل الحاضرين رجال"، معقبا: "هذا غير صحيح".

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وأشار إلى أن الذي تم فهمه من كلام ياسمين أن الرجال تلاحقها وجاؤوا خصيصا للقائها.

وأردف: "هذا غير صحيح وكلنا تضايقنا"، مستطردا :"وقتها مباشرة والأجواء مشحونة جاء نيشان يسحبني للتصوير مع ياسمين، ولو استجبت له لأثبت صحة كلام ياسمين بأن الرجال تلاحقها وهو غير صحيح..فالرجل السعودي له كرامته ومكانته".

وأكد أن مشكلته هي مع طريقة التصوير وليس التصوير بحد ذاته.

المصدر: RT

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