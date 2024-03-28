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القضاء يفصل في قضية خطف "فاشينستا" مشهورة هتك عرضها بالكويت

مجتمع

القضاء يفصل في قضية خطف
AFP YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images
الشرطة الكويتية
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قضت محكمة كويتية بسجن مواطنين اثنين 10 سنوات بتهمة خطف وابتزاز "فاشينستا" كويتية وهتك عرضها.

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وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس مواطنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية خطف "فانشيستا" بالحيلة، والانتقال بها إلى مكان معزول، والاعتداء عليها بالضرب وتصويرها، بعد أن أوهماها بأنهما يريدان إجراء إعلان لهما عبر حسابها.

وقالت حسابات إخبارية كويتية إن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار) مقابل التنازل عن الدعوى.

وحرص المشرع الكويتي في القانون رقم 16 لسنه 1960على تجريم فعل الخطف باعتباره سلوكا خطيرا يثير الذعر والخوف في نفس المخطوف.

المصدر: صحيفة السياسة

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