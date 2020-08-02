فاشينيستا كويتية تستغل خطأ وتسحب 40 ألف دينار من حسابها البنكي رغم تجميده

استغلت فاشنيستا كويتية مدرج اسمها على قوائم المتهمين بقضية غسيل أموال، وجود خطأ بتعميم رقمها المدني، لسحب مبلغ مالي كبير نقدا، بالرغم من تجميد حسابها بقرار من النيابة العامة.

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وسحبت الفاشنيستا مبلغ أربعين ألف دينار (نحو 142 ألف دولار)، لوجود خطأ برقمها المدني الذي عممته الجهات الأمنية على البنوك بالرغم من صحة اسمها الذي تم تعميمه.

وفور اكتشاف الإجراء الذي قامت به الفاشنيستا تدخلت الجهات الأمنية وطالبتها بإعادة المبلغ تحت طائلة الجزاء القانوني واتخاذ إجراء قانوني ضدها، الأمر الذي دفعها لإعادته في اليوم التالي مباشرة.

عاجل - #فاشينيستا محجوز على حسابها تسحب 40 ألفا كاش من البنك.. مستغلة خطأ إجرائي



• اسمها ورد ضمن الـ 10 المحجوز على أرصدتهم



• استغلت خطأ في تعميم رقمها المدني على #البنوك



• أعادت المبلغ بعد تدخل جهات أمنية وتحذيرها من إتخاذ إجراء ضدها#غسيل_المشاهيرhttps://t.co/isuGxcSgMq — القبس الإلكتروني (@alqabas) August 1, 2020

وكشف مصدر أمني لصحيفة "القبس" أن "فاشينستا" ضمن المشاهير الـ 10 الصادر بحقهم قرار من النائب العام بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر، للاشتباه بتورطها في قضايا غسل أموال، تمكنت من سحب 40 ألف دينار كويتي نقدا من أحد البنوك.

وذكر المصدر أن الفاشينستا استغلت ثغرة لأن الجهات الأمنية عممت رقمها المدني بالخطأ على البنوك بالرغم من صحة اسمها الصادر ضده تجميد الحساب.

وبين المصدر أن الخطأ ليس من البنك، وإنما بسبب خطأ في تعميم رقمها المدني على البنوك.



المصدر: "القبس"



