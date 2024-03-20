مصر.. ساويرس يرد على بومبيو بشأن معارضته إقامة دولة فلسطينية في أعقاب 7 أكتوبر

رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تدوينة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بشأن معارضته إقامة دولة فلسطينية بأعقاب عملية "طوفان الأقصى" (أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر).

قال بومبيو في التدوينة التي نشرها في صفحته على منصة "إكس" إن "إنشاء دولة فلسطينية ردا على مذبحة السابع من أكتوبر سيكون بمثابة مكافأة واضحة للإرهاب"، على حد تعبيره.

في حين أعاد ساويرس نشر التدوينة معلقا عليها باللغة الإنجليزية: "ماذا عن قبل 7 أكتوبر... هل كان هناك أمل بدولة فلسطينية؟؟"

How about before Oct 7 … was there a hope of a Palestinian state ?? https://t.co/8OYGl2AxMp — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 19, 2024

إقرأ المزيد

هذا واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعرض لهجوم أمريكي (من الإدارة الحالية) يستهدفه لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه "ليس لديه خيار سوى تنفيذ عملية رفح"، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اتصال هاتفي مع نتنياهو منذ أكثر من شهر أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل "خطأ"، معربا عن "قلقه العميق" من هذا الأمر.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دعا بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، مشددا على "الحاجة إلى السلام".

المصدر: RT