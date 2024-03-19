نتنياهو: الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع قيام دولة فلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعرض لهجوم أمريكي يستهدفه لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه "ليس لديه خيار سوى تنفيذ عملية رفح".

وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأن نتنياهو قال خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية بالكنيست إن "الأمريكيين طلبوا منا عدم تنفيذ العملية في رفح، لكن ليس لدينا أي خيار آخر. نحن بحاجة إلى السيطرة على ممر فيلادلفيا".

🔴 Netanyahu reportedly tells closed meeting of Foreign Affairs Knesset committee: The Americans asked us not to carry out the operation in Rafah, but we don't have any other choice. We need to have control over the Philadelphi Corridor — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 19, 2024

وأشار إلى أنه "لو كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين"، معتبرا أنه "كان من الممكن أن يفعل رئيس وزراء آخر ذلك، أن يفوز بدعم الأمريكيين، لكنه يخسر في المعركة ضد حماس".

وشدد على أنه "بين الأردن والبحر يجب أن تكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية فقط في كل حالة"، مضيفا: "الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع إقامة دولة فلسطينية".

🔴Netanyahu: "Between the Jordan and the sea there should only be Israeli security control in every situation. The US attacks are targeted at me because I am preventing the establishment of a Palestinian state." — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 19, 2024

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اتصال هاتفي نتنياهو منذ أكثر من شهر أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل "خطأ"، معربا عن "قلقه العميق" بهذا الشأن.

وصرح نتنياهو الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة.

المصدر: i24 news + RT