الخارجية القطرية: أي هجوم على رفح سيؤثر سلبا على التوصل إلى اتفاق

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري من أن أي هجوم على رفح سيؤثر سلبا على التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقال الأنصاري إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكل مساراتها في الدوحة، مؤكدا أن "المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل".

وأوضح أن "اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس"، مبينا "أننا لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية".

وأشار إلى أن "لا يمكن تقديم مدى زمني للمحادثات لكنها مرتبطة بتبادل المقترحات والوصول إلى حلول للقضايا الخلافية"، مضيفا: "لا يمكن القول إننا على وشك الوصول إلى اتفاق لكن من الممكن الإعلان عن أي نجاح".

وكان الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس "الموساد" ديفيد بارنياع وصل أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة "حماس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي سيعرض مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حركة حماس سراح 40 إسرائيليا من المحتجزين لديها.

من جهتها، أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن زيارة الوفد الإسرائيلي للدوحة تأتي بعد 4 أيام من تلقي تل أبيب رد حماس عبر الوسطاء، ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الوفد قد حصل على تفويض من المجلس الوزاري المصغر بإجراء مفاوضات عامة.

المصدر: RT