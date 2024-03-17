مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال الوفد المفاوض إلى قطر مع صلاحيات

وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليل الأحد، على تفويض فريق التفاوض المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مفاوضات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى.

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وقد انتهى اجتماع مجلس الوزراء الحربي بعد أكثر من ثلاث ساعات، حيث وافق المجلس على تفويض الفريق المفاوض الذي سيغادر إلى الدوحة اليوم الاثنين.

وقالت مصادر حضرت الجلسة إنها "كانت صعبة، لكنها وثيقة الصلة تماما بالجزء الذي تعامل مع المختطفين"، مردفة: "الوضع ليس بسيطا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الرهائن لدى "حماس".

هذا وأعلنت حركة "حماس" مساء يوم الخميس، عن تسليم الوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: يديعوت أحرونوت" + RT