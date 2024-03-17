غالانت يعلن عن أهم التزامات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في عهده

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة الرهائن لدى "حماس".

وكتب غالانت عقب الاجتماع عبر حسابه على منصة "إكس": "المؤسسة الأمنية بقيادتي ملتزمة باستغلال جميع الفرص والإمكانيات من أجل إعادة المختطفين".

גלנט בטקס האזכרה הממלכתי לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע: "כשם שפעלנו לכל אורך המלחמה, מערכת הביטחון בראשותי מחויבת למצות כל אפשרות ונכונה לנצל כל הזדמנות, כולל זו הנוכחית, להשבת החטופים אל משפחותיהם"@Doron_Kadoshpic.twitter.com/xNQzxb6O3U — גלצ (@GLZRadio) March 17, 2024

وكان غالانت قد عقد نقاشا خاصا بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش والموساد والشاباك وممثلين عن مفاوضات الأسرى يوم أمس السبت، لبحث صفقة التبادل التي عرضتها حماس.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول إسرائيلي بأن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع قد يستأنف محادثات وقف النار بغزة في قطر الأحد، لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن برنياع سيتوجه للدوحة يوم الاثنين.

وستجري المفاوضات بحضور مسؤولين مصريين.

المصدر: RT