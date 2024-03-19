رئيس الموساد غادر الدوحة ومعه أسماء الرهائن الـ50 الذين ينتظر إطلاق سراحهم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الموساد ديفيد بارنياع عاد إلى إسرائيل بعد جولة مفاوضات في قطر حول تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس".

وحسب قناة i24 news فإن بارنياع عاد ومعه قائمة بأسماء الأسرى الـ50 الذين ينتظر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع "حماس" بوساطة قطر، مشيرة إلى أنه استلم القائمة وعاد بها إلى إسرائيل.

وكان الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس "الموساد" وصل أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة "حماس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي سيعرض مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حركة حماس سراح 40 إسرائيليا من المحتجزين لديها.

من جهتها، أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن زيارة الوفد الإسرائيلي للدوحة تأتي بعد 4 أيام من تلقي تل أبيب رد حماس عبر الوسطاء، ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الوفد قد حصل على تفويض من المجلس الوزاري المصغر بإجراء مفاوضات عامة.

وقالت إن الزيارة تأتي عقب مداولات في كل من مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بشأن مقترح كانت حماس قدمته.

المصدر: وسائل إعلامية إسرائيلية