ترامب يتهم اليهود المؤيدين للحزب الديمقراطي بكراهية دينهم وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن "أي يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه ويكره كل شيء يتعلق بإسرائيل، وعليه أن يخجل من نفسه".

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة عبر البودكاست بعد يوم من انتقاد ترامب لإسرائيل لمحاولتها الحفاظ على العلاقات مع الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "أمر سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل".

وسئل ترامب عن خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الأسبوع الماضي، والذي دعا فيه أعلى مسؤول يهودي منتخب في تاريخ الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة ليحل محل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب عن الديمقراطيين: "أعتقد في الواقع أنهم يكرهون إسرائيل"، مكررا اعتقاده بأن شومر كان مؤيدا لإسرائيل وانقلب عليها سعيا وراء أصوات الناخبين.

وفي رده على المقابلة، قال شومر إن "تحويل إسرائيل إلى قضية حزبية لا يضر إلا بإسرائيل وبالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية".

وكتب على منصة "إكس": "ترامب يصدر تصريحات حزبية وبغيضة للغاية. أنا أعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لضمان استمرار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لأجيال قادمة، مدعومة بالسلام في الشرق الأوسط".

وانتقد البيت الأبيض أيضا ترامب، مشيرا إلى أن تصريحاته يمكن أن تؤجج العنف ضد اليهود الذين يواجهون بالفعل مستويات غير مسبوقة من معاداة السامية في الولايات المتحدة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "لقد أخذ الرئيس جو بايدن قرارا حاسما عندما يتعلق الأمر بالخطاب المعادي للسامية الحقير والمضطرب"، مضيفا: "مع تزايد الجرائم وأعمال الكراهية المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم يقع على عاتق القادة التزام بتسمية الكراهية كما هي وتوحيد الأمريكيين ضدها. ليس هناك أي مبرر لنشر الصور النمطية السامة والكاذبة التي تهدد المواطنين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"