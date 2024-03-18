"أعلام نازية وخطاب معاد لليهود".. بايدن يوجه اتهامات خطيرة لترامب في فيديو ناري

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن مقطع فيديو منتقدا تصريحات سلفه دونالد ترامب التي قال فيها إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة البلاد فسيكون هناك "حمام دم"، موجها إليه اتهامات خطيرة.

ويظهر في الفيديو ترامب وهو يلقي خطابه بشأن "حمام الدم"، ثم يظهر مجموعة من الناس يؤدون طقوسا غريبة ويقولون خلالها "اليهود لن يحلوا محلنا"، ثم يظهر أشخاص يحملون أعلاما نازية وأشخاص ملثمون ويرتدون سترات واقية ضد الرصاص.

Donald Trump has shown us who he is, time and time again. pic.twitter.com/pBqyMTloHX — Joe Biden (@JoeBiden) March 18, 2024

وقال جو بايدن في منشور سابق: "من الواضح أن هذا الرجل يريد تكرار أحداث السادس من يناير (اقتحام أنصار ترامب الرافضين نتائج الانتخابات لمبنى الكابيتول)"، مضيفا "لكن الشعب الأمريكي سيمنيه بهزيمة مدوية أخرى في انتخابات شهر نوفمبر".

وكان ترامب قد أشار خلال تجمع لأنصاره إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فسيكون هناك حمام دم في البلاد".

جدير بالذكر أن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT