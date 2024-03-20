صهر ترامب يقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر

اقترح جاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

واعتبر في تصريحات خلال ندوة بجامعة "هارفارد"، جرت في 8 مارس الحالي ونشرت تفاصيلها خلال الأيام الماضية، أن الواجهة البحرية في قطاع غزة ربما تكون "قيمة للغاية".

وقال إن "الوضع مؤسف هناك، لكن لو كنت مكان إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لنقل الناس وإنهاء الأمور"، مشيرا إلى أن "الحديث عن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة لعمل إرهابي"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

وردا على سؤال حول المخاوف من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يسمح للفلسطينيين بالعودة، قال كوشنر: "ربما.. لست متأكدا من أنه بقي الكثير من غزة في هذه المرحلة. إذا فكرت حتى في البناء، فإن غزة لم تكن في الواقع سابقة تاريخية. لقد كانت نتيجة للحرب"، مضيفا: "لا أعتقد أن إسرائيل صرحت بأنها لا تريد عودة الناس مجددا إلى هناك".

كما انتقد "الأموال" التي تم إنفاقها على الأسلحة وشبكة الأنفاق في القطاع "بدلا من استخدامها في التعليم والابتكار"، مشددا على أن "الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.. لو ركز الناس على بناء سبل الحياة".

وشدد كوشنر على أن إسرائيل يجب أن تكون أولويتها القصوى هي "نقل المدنيين من رفح، وإقناع مصر بقبول اللاجئين الفلسطينيين عبر الدبلوماسية"، مقترحا نقل سكان غزة إلى صحراء النقب في إسرائيل حتى انتهاء الجيش من عملياته.

كنت لأفكر في النقب وأحاول نقل الناس إلى هناك.. أعتقد أن هذا خيار أفضل، حيث لذا يمكنك الدخول وإنهاء المهمة"

المصدر: "التلغراف"