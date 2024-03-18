السعودية.. مقطع مؤثر لمعتمرة تعبر عن وفائها لزوجها الضرير من الحرم المكي (فيديو)

أثار مقطع فيديو لمعتمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة وهي "تعبّر عن وفائها لزوجها" الضرير بدعواتها، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان مقطع الفيديو امرأة تبعث التحية والتقدير لزوجها الضرير خلال مقابلة صحفية مع المعتمرين.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية المقطع بتعليق: "وشلونك يا أبو حمد يا شريك حياتي".. في لقطة وفاء.. أم حمد تزف لزوجها الكفيف التحية والتقدير من أطهر بقاع الأرض".

فيديو | "وشلونك يا أبو حمد يا شريك حياتي"..



في لقطة وفاء.. أم حمد تزف لزوجها الكفيف التحية والتقدير من أطهر بقاع الأرض



عبر #الإخباريةpic.twitter.com/omvHNxl57j — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 18, 2024

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث علقت إحدى الصفحات: "معتمرة تعبّر عن وفاءها لزوجها الكفيف من أطهر بقاع الأرض..يا أبو حمد ياشريك حياتي بدونك أضيع"، وعلق أحدهم قائلا: "ماشاء الله أصيله..الله يشفيه يارب ويحفظه ويديمه لها ويديمها له".

ماشاءالله أصيله الله يشفيه يارب ويحفظه ويديمه لها ويديمها له — 𝘼𝙗𝙙𝙖𝙡𝙖𝙯𝙞𝙯 (@wiiii_1) March 18, 2024

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المصدر: RT