جريمة قتل مروعة لزوج فنانة مغربية

أثار نبأ اختطاف ومقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف تفاصيل هذه الجريمة المروعة.

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية أنه في 8 فبراير الماضي تم إبلاغ السلطات المختصة عن تعرض زوج الفنانة المغربية للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص في سيارة رباعية الدفع من أمام باب منزله، في مدينة الدار البيضاء.

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وعلى إثر ذلك، بدأت السلطات المغربية في التحقيق في الجريمة التي دارت حولها العديد من الشائعات.

وقالت الصحيفة إن عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وبالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنوا من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية مشتبه بتورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد في حق زوج المغنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم توقيف المشتبه به الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي إلى الموت، حيث احتجز الضحية داخل حاوية في منزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة في مجرى النهر بضواحي الرباط بعد التمثيل بها، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن.

وقد اعترف المشتبه به بممارسة التعذيب والتمثيل بجسد الضحية. وانطلقت فرق متخصصة من الشرطة العلمية والتقنية، في إجراء عمليات المسح التقني بمسرح الجريمة، كما تواصل فرق أمنية أخرى إجراءات التمشيط بالتعاون مع عناصر الوقاية المدنية، في الموقع المشتبه به.

وبالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، تم توجيه اتهامات إلى 5 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم بهذه الجريمة، فيما تستمر التحقيقات لفك ألغاز الدوافع الكامنة وراء الاختطاف والقتل والتي راج أنها تمت بسبب تصفية حسابات شخصية بين الضحية والمشتبه فيه الرئيسي.

وذكر مصدر مطلع لـ"هسبريس" أنه لم يتم بعد العثور على جثة الضحية، وأن التحقيقات مازالت مستمرة مع المشتبه فيهم رغم اعتراف أحدهم بالجريمة، مرجحا فرضية تقطيع الجثة إلى أشلاء قبل التخلص منها في مجرى النهر.

من جهة أخرى، اتهم والد الضحية الفنانة ريم فكري بتورطها في مقتل زوجها، وفقا لتصريح أدلى به لعدد من القنوات والمواقع المغربية، قائلا إنها دخلت المنزل خلال فترة اختفائه مع والدتها وسرقت كل الأموال التي تركها زوجها في المنزل، وأنها كانت على دراية بما يحدث، وقامت بالتستر عنه.

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واستنكر الأستاذ مراد العجوطي، محامي المغنية ريم فكري، في تصريح لـ"هسبريس"، حملة التشهير التي لاحقت موكلته عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل الظروف السيئة التي تعيشها، قائلا إنه يقوم حاليا بجمع المعطيات الضرورية قبل أن تقرر موكلته ممارسة حقها باللجوء إلى القضاء من عدمه.

وجاء في بلاغ المحامي الذي نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام": "تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب تصريحات مريبة لعائلة زوج موكلتي رحمة الله عليه، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان خبر وفاته الأليمة. نستنكر هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ومن دون وجود أدلة، ونتساءل عن أسبابها في توقيت يسبق الدفن وتقديم واجب العزاء".



وتابع "إن الأبحاث ماتزال جارية في هذه القضية ما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالورث".

وفي خطوة مفاجئة، أقدمت الفنانة المغربية ريم فكري على حذف جميع المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بها من حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بنشر الأدعية بالرحمة والمغفرة لزوجها الذي راح ضحية جريمة قتل مروعة.

وذكرت صحيفة "هسبريس"، نقلا عن مصدر مطلع، أن الشرطة القضائية كانت قد حجزت هاتف المغنية المغربية خلال الأيام الأولى من التحقيقات من أجل إخضاعه للاختبارات التقنية، قبل أن تتم إعادته إليها بعد البحث.

وأفاد المصدر ذاته بأن المغنية المغربية تعيش حالة نفسية صعبة بعد فقدان زوجها في ظروف مأساوية وأنها دخلت في حزن شديد، خاصة بعد الاتهامات التي طالتها.

المصدر: هسبريس