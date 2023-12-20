مغنية مغربية تواجه اتهامات بـ"الاستيلاء" على أعمال مغني راب

اتهم مغني الراب المغربي "الرايس" مواطنته الفنانة ريم فكري بالسطو على قناته الرسمية على "يوتيوب" وحذف أغانيه منها لنشر أعمالها الخاصة.

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وقال "الرايس" إنه تعاقد مع إدارة أعمال ريم فكري سنة 2021، وأنجزا مجموعة من الأعمال معا تم نشرها في قناته على "يوتيوب"، والتي حققت نجاحا واسعا، لكنه بعد عدم الاتفاق مع الإدارة الفنية تفاجأ بتغيير الكود السري الذي يسمح له بالدخول إلى القناة وجميع منصات التواصل الخاصة به، ليتمكن بعد ذلك من استرجاع حسابه على "إنستغرام" فقط.

وأشار مغني الراب إلى أنه بعد مدة اكتشف أنه تم حذف الأغاني المطروحة في قناة "اليوتيوب"، مع استبدال اسمها، وطرح أول أعمال ريم فكري عليها، والتي ما تزال تستخدم القناة إلى يومنا هذا دون أن تتواصل معه.

في المقابل، كشف مصدر مقرب من الفنانة ريم، في تصريح لصحيفة "هسبريس"، أن التصريحات التي جاءت على لسان "الرايس" ليست إلا "مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن قناة "يوتيوب" التي تم التطرق إليها تعود ملكيتها لشركة الإنتاج التي كان قد تعاقد معها، وتم إنشاؤها سنة 2017 من طرف مؤسس الشركة ومدير أعمال الفنانين أمين الأبيض.

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وتابع المصدر ذاته أن العقد الذي يجمع "الرايس" بشركة الإنتاج مازال ساري المفعول إلى يومنا هذا، "رغم إخلاله ببنوده وعدم التزامه بالمتفق عليه، وتوقيعه عقدا مع شركة إنتاج أخرى".

وأشار المصدر إلى أن "القناة التي تحدث عنها كان عدد متابعيها 10 آلاف فقط، وتم تحويلها لاسم ريم فكري بعد تعاقدها مع الشركة المالكة الأصلية لها، التي تمتلك جميع حقوقها القانونية".

كما كشف المصدر أن "المغنية ريم فكري اختارت التزام الصمت وعدم الرد على الاتهامات، رغم حملة التشهير الشرسة التي طالتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن في مقابل ذلك ستلجأ شركة الإنتاج المتعاقدة معها لإدارة أعمالها إلى القضاء من أجل متابعة مغني الراب، الرايس، قانونيا بسبب التصريحات التي يدلي بها من حين لآخر".

المصدر: هسبريس