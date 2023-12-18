بعد 20 عاما على إطلاقها.. أغنية روسية تجتاح TikTok (فيديو)

اكتسبت أغنية "My Marmalade" (مرملادي) من أداء المطربة الروسية المشهورة، في نهاية التسعينيات، كاتيا ليل شعبية كبيرة على منصة TikTok، محققة ملايين المشاهدات.

وأثارت إعجاب المستخدمين الأجانب الذين أحبوها بسبب حيويتها وبساطتها، وسمعوا فيها أيضا ألحانا سلافية. وصارت الراقصات الأجنبيات يرقصن على "مرملادي" الروسية.

يمكن تقسيم مقاطع الفيديو التي قد وضعها المستخدمون على خلفية أغنية "مرملادي" إلى عدة أقسام، حيث تقوم المستخدمات إما بالرقص على الموسيقى ومحاولة الغناء، أو محاولة ترجمة كلمات أغنية "مرملادي" إلى لغتهم ، أو إقامة العروض، مع العلم أن الأغنية تؤديها فنانة ناطقة بالروسية، وترتدي TikTokers الفراء وأزياء من صنع شركة Adidas التي تمتعت في التسعينيات بشعبية في روسيا، كما ترتدي قبعات ذات غطاء للأذنين.

ورقصت كريس جينر الممثلة الأمريكية الشهيرة ووالدة كيم كارداشيان على أنغام أغنية كاتيا ليل.

وأنشأ المدونون هاشتاغ، اشترك فيه أكثر من 9 ملايين مشاهد، وتسرب من TikTok إلى شبكات اجتماعية أخرى.

المصدر: Vk