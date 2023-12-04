بمشاركة 38 مخرجة .. مهرجان البحر الأحمر في السعودية يكرم صناع السينما من النساء (فيديو)

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعالية المرأة في السينما (Women In Cinema)، لتكريم الوجوه النسائية في مجال صناعة السينما.

واستضافت الدورة الثالثة من المهرجان هذا الاحتفال السنوي لتكريم المرأة في السينما، يوم الجمعة 1 نوفمبر، بالشراكة مع مجلة "فانيتي فير أوروبا" بفندق "شانغريلا" في جدة.

وخلال هذه الفعاليات، تم تسليط الضوء على إنجازات النساء في صناعة السينما، سواء أمام الكاميرا أو خلفها. وقد تم تكريم الفنانة المصرية نبيلة عبيد في هذا الاحتفال باعتبارها إحدى القامات السينمائية العربية.

وصرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: "نفخر بوجود 38 مخرجة في قائمة أفلام هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسته، إذ إننا نحتضن جميع المواهب النسائية الواعدة والكبيرة في السينما، ما يؤكد التزامنا بدعم ومساندة هذه المواهب واستمرار تأثيرها على صناعة السينما السعودية وخارجها".

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وجمع الاحتفال بفعالية المرأة في السينما عددا كبيرا من أبرز نجوم العالم العربي والعالم الغربي العاملين في صناعة السينما، للاحتفاء بالمواهب النسائية، أبرزهم كاترين دينوف، ناعومي كامبل، صوفيا فيرغارا، شارون ستون، زوي سالدانيا، باز لورمان، جويل كينمان، مايوين، أنانيا بانداي، ديان كروجر، نادين نجيم، نبيلة عبيد، ياسمين صبري، مريم أوزرلي، دينا الشربيني، هالة صدقي، ليلى علوي، لبلبة، شيرين رضا، أمينة خليل، سينتيا خليفة، دانييلا رحمة، هاند ارتشيل، ماغي بو غصن، ريم السعيدي وزوجها وسام بريدي، إيمي جاكسون، إد ويستويك، ميشيل رودريغز، لوكاس برافو، ميشيل ويليامز، فريدا بينتو، باز فيغا، كاثرين مارتن، أوديسا راي، أندريا طايع، نور الغندور، يارا مصطفى، فاتح أكين، هناء العمير، أضوى فهد، أسيل عمران، فاطمة البنوي، لمى العقيل، ميلا الزهراني، سارة مراد، سمية رضا، كاران جوهر، كاترينا كيف، أنانيا وأليساندرا أمبروسيو.

هذا بالإضافة إلى حضور كل من الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، جمانا الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي باز لورمان، وزوجته كاترين مارتن، وريا أبي راشد.

المصدر: صحيفة عكاظ