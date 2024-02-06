أول تعليق للمنتج البحرني محمد الترك بعد سجن طليقته دنيا بطمة

علق المنتج البحريني محمد الترك على مسألة القبض على زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتنفيذ حكم الحبس لمدة عام بسبب قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وفي بث مباشر في حسابه على "فيسيوك"، أوضح محمد الترك أنه لا يتمنى السجن لأحد سواء كان قريبا أو حبيباً أو عدوا.

ووصف الأزمة التي تعرضت لها طليقته دنيا بطمة بشيء يوجع القلب، دون ذكر اسم طليقته.

وأضاف محمد الترك: "الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها"، لافتا إلى أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات كثيرة بعد أزمته مع دنيا، ولفت إلى أنه لم يرد على أحد من مهاجميه، ولم يخرج للحديث عن هذا الأمر".

واعتبر الترك أن المنتقدين خلال الفترة الماضية، والذين تدخلوا في حياته الشخصية، "تافهين وحشرات السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه قادر على الحفاظ على حياته الشخصية ولا يحتاج من يتدخل فيها.

وأشار إلى أن البعض كان ينتظر منه الخروج للشماتة في سجن دنيا بطمة لكنه لن يفعل ذلك، مضيفا: "الدنيا دوارة، اليوم ضحكت على غيرك باكر يضحك عليك مليون".

ووصلت بطمة يوم الخميس الماضي إلى سجن الوداية في مراكش لإمضاء عقوبتها، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.

المصدر: وكالات