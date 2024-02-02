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بعد إيداع دنيا بطمة السجن.. نجم شهير يوجه لها رسالة

الثقافة والفن

بعد إيداع دنيا بطمة السجن.. نجم شهير يوجه لها رسالة
دنيا بطمة
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وجه النجم المغربي سعد لمجرد رسالة إلى مواطنته النجمة دنيا بطمة إثر القبض عليها في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، وإيداعها السجن.

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ونشر لمجرد صورة لدنيا عبر "ستوري إنستغرام"، معليقا: "الله يفرج همك أختي دنيا"، إلى جانب صورة قلب أبيض.

ووصلت بطمة أمس الخميس إلى سجن الوداية في مراكش لإمضاء عقوبتها، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.

ورفضت محكمة النقض في الرباط الشهر الماضي طلب النقض الخاص ببطمة لإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي".

يُذكر أن القضية بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاما كاملا.

بعد إيداع دنيا بطمة السجن.. نجم شهير يوجه لها رسالة

المصدر: RT

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