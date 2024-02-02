السعودية..بيان أمني بشأن مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة تبوك أنها باشرت مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية عقب تداول مقطع فيديو للواقعة.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة جماعية بمرفق تعليمي تمت مباشرته في حينه، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهة المختصة.

🎥 | شرطة منطقة تبوك تباشر مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وتستكمل الإجراءات النظامية. pic.twitter.com/NDP32dy4te — الأمن العام (@security_gov) February 2, 2024

وكانت قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق المشاجرة، فيما أعرب عدد من النشطاء عن غضبهم من هذا المشهد وهذه التصرفات، حيث علق أحدهم قائلا: "المشكله كلهم كبار..يعني بالله ما يجي بباله مستقبله اللي ممكن يكون دمره.. ما يفكرون بالأشياء السلبيه اللي ممكن تصير لهم"، وأضاف آخر: "يا ساتر..حسبنا الله ونعم الوكيل..الناس هذه لا تتعظ ولا تتغير أبد".

المشكله كلهم كبار يعني بالله مايجي بباله مستقبله الي ممكن يكون دمره مايفكرون بالأشياء السلبيه الي ممكن تصير لهم — tonz.nfc.🕊💛-) (@tonz212) February 2, 2024

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المصدر: RT