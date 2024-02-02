 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تعلن "الإجهاز" على 15 جنديا إسرائيليا "من مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة

السعودية..بيان أمني بشأن مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

السعودية..بيان أمني بشأن مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي وسط غضب بمواقع التواصل (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwjt

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة تبوك أنها باشرت مشاجرة جماعية في مرفق تعليمي مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية عقب تداول مقطع فيديو للواقعة.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أن المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة جماعية بمرفق تعليمي تمت مباشرته في حينه، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهة المختصة.

وكانت قد انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق المشاجرة، فيما أعرب عدد من النشطاء عن غضبهم من هذا المشهد وهذه التصرفات، حيث علق أحدهم قائلا: "المشكله كلهم كبار..يعني بالله ما يجي بباله مستقبله اللي ممكن يكون دمره.. ما يفكرون بالأشياء السلبيه اللي ممكن تصير لهم"، وأضاف آخر: "يا ساتر..حسبنا الله ونعم الوكيل..الناس هذه لا تتعظ ولا تتغير أبد".

إقرأ المزيد
السفارة السعودية تكشف حقيقة تعرض طالبة سعودية لاعتداء لفظي وجسدي في مدرسة أمريكية (فيديو)
السفارة السعودية تكشف حقيقة تعرض طالبة سعودية لاعتداء لفظي وجسدي في مدرسة أمريكية (فيديو)

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا