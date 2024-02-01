السفارة السعودية تكشف حقيقة تعرض طالبة سعودية لاعتداء لفظي وجسدي في مدرسة أمريكية (فيديو)

كشفت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة حقيقة الأنباء المتداولة عن تعرض طالبة قيل إنها "سعودية"، لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو الأمريكية.

وجاء في بيان السفارة السعودية لدى واشنطن: "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الاعلام وعدد من المعرفات على منصة "اكس" بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية، وما تمت الاشارة اليه بأن الضحية هي مواطنة سعودية)..تفيد أنه بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الامريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى ان الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية اي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار اليها".

وأضاف البيان: "وستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة".

(٣/٣) وستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة. — Saudi Embassy USA (@SaudiEmbassyUSA) February 1, 2024

وكان قد انتشر بشكل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يُظهر اعتداء أحد الطلاب على طالبة محجبة تدرس في الصف الأول المتوسط في مدرسة غليندال هايتس في مدينة شيكاغو، حيث تعرضت الطالبة للاعتداء اللفظي، وتعرض رأسها للضرب بإحدى الخزانات، وتم طرحها أرضا.

طالبة سعودية محجبة تتعرض

لاعتداء عنصري داخل مدرسة

في شيكاغو



أظهر مقطع #فيديو اعتداء طالب

أميركي على طالبة سعودية

بسبب ارتدائها الحجاب داخل

مدرسة متوسطة



وأظهر الفيديو الطالب وهو يهاجم

زميلته في الفصل ويدفعها بعنف

إلى الخزانة ويتسبب في سقوطها

على الأرض#أمريكا#تدري#السعوديةpic.twitter.com/i6wWgS6D8A — تدري (@tadriuknow2) February 1, 2024

ونقلت صحيفة "سبق" عن مصدر في شرطة غليندال هايتس، التي تُحقق في القضية، أن الضحية من جنسية آسيوية وانتقلت من السعودية إلى أمريكا مع والدتها قبل شهرين، وأن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي.

في حين رفض المصدر الكشف عن هوية الطالبة أو أي معلومات حول الطلاب المتورطين في الحادثة؛ وذلك بناء على سياسة عدم نشر أي بيانات أمنية حول الطلاب القاصرين قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل.

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وحسب "سبق"، قالت إدارة المدرسة في بيان لها إن الطالبة في حالة صحية جيدة، وحضرت دروسها بعد الحادثة مباشرة بمساعدة زميلاتها، وقد تم تقديم شكوى لإدارة المدرسة، التي قامت بدورها بإبلاغ الشرطة بوجود شبهة جريمة كراهية وعنصرية، لافتة إلى أنه وفقا لتحقيقاتها المبدئية، فالإدارة لا تعتقد أن الحادثة لها دوافع عنصرية وكراهية ضد الحجاب، نظرا لوجود طالبات أخريات محجبات في المدرسة ولم يتعرضن لأي أذى.

المصدر: RT + "سبق"