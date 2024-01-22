مصر..أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ينفي وجود ابنة مسيحية لشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي

نفى أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر الدكتور عباس شومان، وجود ابنة مسيحية تدعى سارة لفضيلة الإمام الأكبر الراحل وشيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي.

وفي حسابه على موقع "فيسبوك"، كتب شومان: "دفين البقيع الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي لم يتزوج إلا سيدة واحدة، وليس له من البنات إلا واحدة، وليس له صله بالكاذبة التي تدعي على المواقع أنها ابنته".

وأضاف في منشور آخر: "التقيت اليوم بالمستشار عمرو طنطاوي، ابن الإمام الأكبر الراحل، وأخبرني بأنه سيلاحق الكاذبين الذين يفترون على والده قضائيا".

وكان الداعية عبد الله رشدي، تحدث في مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن ادعاء فتاة ورجل أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي اعتنق المسيحية، موضحا أنها ادعاءات غير صحيحة.

وقال عبد الله رشدي: "إن رجلا ادعى أن الإمام الراحل قتل في سفره للخارج بعد معرفة تنصره.. نحن لا نرد على هذه التفاهات المضحكة لأنها ساذجة ولا تصح ولا تستحق الرد، كما أنه ليس لشيخنا الجليل ابنة تدعى سارة".

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وبأتي ذلك عقب أن خرجت سيدة في قناة على "يوتيوب" تزعم انها "ابنة شيخ جامع الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي"، مدعية أن "الشيخ طنطاوي مات مسيحيا وتعمد في 2006، وأنها تنصرت منذ كانت في سن الـ18 عاما وهربت من مصر في سن الـ24 سنة وأن والدتها كانت كذلك مسيحية".

المصدر: "القاهرة 24" + RT