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"أعراس دبي" تقدم محفزات لمواطني الإمارة وتشجيعهم على الزواج.. (فيديو)

مجتمع

Gettyimages.ru
مواطنان في دبي
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أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج "أعراس دبي" لتوفير الدعم للمقبلين على الزواج من مواطنيها وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

جاء ذلك في ترجمة لرؤى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات من حرمه الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

كما جاء أيضا ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 "الأسرة أساس الوطن"، إذ يعكس البرنامج حرص الشيخة هند آل مكتوم على توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج وتقديم برامج ومبادرات تخفف من أعبائه، وتحفز المقبلين على الزواج على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة وصولا لتعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

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وكشفت الهيئة اشتمال البرنامج على حزم مبادرات تسهل تكوين أسر سعيدة ومنها تحمل نفقات حفلات الزفاف كافة للمواطنين من إمارة دبي الراغبين في الزواج بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتهم، بشرط أن تكون الزوجة من مواطني دولة الإمارات.

ويقدم برنامج "أعراس دبي" حزمة واسعة من المحفزات تساعد على خفض كلف الزواج.

بدورها، أعربت مديرة عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد عن أملها في أن يشكل البرنامج بداية لمرحلة جديدة من الوعي المجتمعي، يتحول التركيز فيها على أهمية بناء أسرة سعيدة ومستقرة بدلا من التركيز على المظاهر غير الجوهرية والتي تعد حملا إضافيا على الشباب.

ويمكن التسجيل في البرنامج "أعراس دبي" بشرط أن تكون الزوجة من مواطني الإمارات.

وأضافت حصة بوحميد أن البرنامج يقدم حزمة محفزات وامتيازات تساعد على خفض كلف الزواج. والتسجيل في البرنامج متاح للمواطنين في دبي ويسهم في تقديم حلول للعزوف عن الزواج.

المصدر: الإمارات اليوم

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