شاهد بالفيديو.. عقد قران عروس في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي

حضرت عروس إلى مكان توقيف والدها في المؤسسة العقابية والإصلاحية بدبي، تحقيقا لأمنيتها بحضور الأب نزيل المؤسسة عقد قرانها على شاب عربي، وذلك بعد أن قدمت طلبا بذلك إلى إدارة المؤسسات.

وحققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بذلك أمنية الفتاة العربية، وقالت الأخيرة في طلبها إن هناك شابا عربيا قد تقدم لخطبتها، ويريد أن يرتبط بها ويعقد قرانه عليها، وأنه من الواجب موافقة ولي أمرها.

عقد قِران عروس في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي#الامارات_اليومpic.twitter.com/VXX0nt640U — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 14, 2024

وعبرت في طلبها عن أملها بالسماح لوالدها بأن يكون حاضرا في عقد قرانها لما يشكله ذلك من يوم هام في تاريخ حياتها وحياة عائلتها.

من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد مروان جلفار، إلى أن الإدارة أطلقت مبادرة لإسعاد ابنة النزيل من أجل العمل على إسعاد العروس وعائلتها.

إقرأ المزيد

فضلا عن وتوفير كل الإمكانيات لها، لافتا إلى أن المبادرة لم تقتصر فقط على تهيئة مكان عقد القران للزوجين، بل وتجهيز منزلها وتأثيثه، ليكون بيت الزوجية السعيد لها ولزوجها.

وأكد أن ذلك كان تماشيا مع التوجهات الدائمة لقائد عام شرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري في الحرص على العمل الإنساني لما له من أثر بالغ على نشر السعادة بين مختلف فئات المجتمع.

بدورهم، عبرت العروس ووالدها والعريس عن شكرهم وامتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي على هذه المبادرة التي أثلجت صدورهم وأسعدتهم.

المصدر: الإمارات اليوم