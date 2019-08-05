إمارة الشارقة تعفو عن 400 محكوما من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بصدور أمر في الشارقة، بالإفراج عن 400 نزيل ونزيلة، من مختلف الجنسيات لدى المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الوكالة أن الإفراج سيتم عمن "تنطبق عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك".

وقد أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، بالإفراج عن 669 سجينا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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المصدر: وام