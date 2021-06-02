الإمارات تشهد ارتفاعا في زواج المواطنين خلال 4 أشهر بنسبة تفوق 58%

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء، الأربعاء، أن عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 2185 عقدا، مقابل 1237 عقدا، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، ارتفع عدد عقود الزواج بين المواطنين، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري، ليصل إلى 467 عقدا، مقابل 294 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت أكثر من 58.8%.

وشكلت عقود الزواج بين المواطنين نحو 21.4% من إجمالي العقود المسجلة في الربع الأول من العام، أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية (وتشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغت 339 عقدا شكلت 15.5% من إجمالي العقود.

وبلغت عقود الزواج بين الوافدين 1379 عقدا، شكلت نسبة بلغت 63.1% من إجمالي العقود المسجلة.

المصدر: "الإمارات اليوم"