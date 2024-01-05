مقطع فيديو مرعب للحظة دفع رجل على قضبان قطار أنفاق ومقتله في مدينة أمريكية (فيديو)

توفي رجل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية عقب دفعه على قضبان مترو الأنفاق أثناء قتاله مع رجل آخر ليلة الخميس.

وتظهر لقطات "مرعبة"، اللحظة التي يتجادل فيها الرجلان على بعد خطوات فقط من حافة الرصيف بينما يُسمع صوت القطار يقترب من المحطة، حيث وجه رجل يرتدي معطفا داكنا وقبعة سوداء لكمتين للضحية، مما تسبب في سقوط الأخير على القضبان.

هذا وصرخ المارة المرعوبون بينما كان يقترب قطار خط ماركت-فرانكفورد من المحطة بعد ثوانٍ من سقوط الرجل على القضبان، فدهسه بعد لحظات رغم محاولته الفرملة والتوقف.

WARNING, GRAPHIC: On a SEPTA train platform in Philadelphia, 40-year-old Chaz Wearing, a homeless man who lives in the train system, punches an unidentified man causing him to fall onto the tracks as a train approaches the 34th Street Station.



The man died instantly.



Wearing is… pic.twitter.com/UuLnveiui7 — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 5, 2024

وقال مفتش شرطة فيلادلفيا، كبانا ماساكوي، لشبكة "NBC10": "لا نعرف بالضبط ما الذي حدث قبل ذلك لبدء هذا الأمر، ولكن يتم التحقيق فيه في هذه المرحلة".

وأضاف: "تم لاحقا احتجاز شخص محل اشتباه في محطة شارع 40".

وذكر ماساكوي لـ"ABC News Philadelphia" أن الإدارة ليس لديها أي شهود على الرغم من أن الفيديو يظهر عدة أشخاص حولهما عندما أصيب الرجل، طالبا من أي شهود على الحادثة أن يتقدموا بإفاداتهم.

المصدر: "نيويورك بوست"