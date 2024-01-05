إصابة ما لا يقل عن 24 شخصا في حادث تصادم قطاري أنفاق في مدينة نيويورك

أعلن نائب مساعد رئيس الإطفاء في مدينة نيويورك إيان سوردز، إصابة 24 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطاري أنفاق وقع في وسط المدينة خلال نهار يوم الخميس.

وقال سوردز إن "إجمالي 24 شخصا أصيبوا"، مضيفا أنه لم تكن هناك إصابات خطيرة.

وأفادت شرطة مدينة نيويورك في وقت سابق، باصطدام قطار مترو أنفاق فارغ بقطار يحمل ركابا في مانهاتن، وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في وقت لاحق أن الحادث تسبب في خروج القطار عن مساره، وتجري عمليات الإنقاذ في الموقع.

وقالت الشرطة "كان القطار الفارغ يتحرك من مسار إلى آخر واصطدم بقطار يحمل ركابا بين محطتي شارع 96 وشارع 103. في الوقت الحالي، لدينا 13 شخصا مصابين بإصابات طفيفة. ونقوم بإحصاء الضحايا".

وقال رئيس هيئة النقل الحضري الأمريكي ريتشارد ديفي إنه يأمل في استعادة خدمة المترو بحلول ساعة الذروة صباح الجمعة، لكنه أشار إلى أن ذلك غير مضمون.

وأضاف: "الأمر فوضوي بعض الشيء هناك. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نعود إلى تشغيل هذه الخدمة. لدينا أطقم الآن. وأتوقع أن نبقى خارج الخدمة طوال الليل".

وقال ديفي: “لحسن الحظ، تصادمت\ القطاران بسرعات بطيئة شمال المحطة مباشرة. وتمكنّا من إجلاء عملائنا، ولم تكن هناك إصابات خطيرة".

وقال أحد الركاب: “بدأ القطار يهتز بقوة شديدة، كان الجميع خائفين ويصرخون. كان هناك الكثير من الأطفال. وكان الجميع يحاولون الاتصال برقم الطوارئ".

المصدر: RT