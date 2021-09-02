شاهد.. مياه الفيضانات تغرق مترو نيويورك

أظهر مقطع فيديو تدفق مياه الفيضانات إلى محطة مترو مدينة نيويورك يوم الخميس، حيث غمرت الشوارع والطوابق الأولى من المباني ومترو الأنفاق في المدينة.

وأعلنت هيئة النقل في نيويورك تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق في المدينة بسبب الفيضانات الهائلة.

كما أعلن بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ في المنطقة.

المصدر: وكالات