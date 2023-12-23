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وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي مرة واحدة فقط بالعام

مجتمع

وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي مرة واحدة فقط بالعام
AFP
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.

وقد جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة ردا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما على آخر تصريح له.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة قائلة: "لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة مصاب بها".

المصدر: "عكاظ"

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