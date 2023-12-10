مصر..تعليق "ساخر" لنجيب ساويرس على عدم انقطاع الكهرباء طوال أيام الانتخابات الرئاسية يثير جدلا كبيرا

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقه على عدم انقطاع الكهرباء في مصر (ما يعرف بـ"تخفيف الأحمال") أثناء فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.

وفي التفاصيل، كتب الإعلامي أحمد موسى على منصة "إكس" مساء السبت: "بشري من وزارة الكهرباء وطبقا لمصدر رسمي، من اليوم السبت لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين في جميع المحافظات وذلك طوال أيام الانتخابات الرئاسية وحتى إشعار آخر".

وفيما أعاد ساويرس نشر تدوينة موسى معلقا عليها بطريقة "ساخرة" بالقول: "طب وبعد الانتخابات؟ هتضلم؟".

طب و بعد الإنتخابات ؟ هتضلم ؟ https://t.co/Jqis5PVnWK — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 9, 2023

وأثار تعليق ساويرس جدلا بين مستخدمي منصة "إكس"، حيث قال أحدهم: "لا مش هتضلم"، فيما كتب آخر: "صراحة تصريح غريب جدا من وزارة الكهرباء"، وعلق آخر بالقول: "ليه كدا؟ حضرتك رجل أعمال معروف..لما تقول كدا تأجج الرأي العام فىي البلد..طبيعى مينفعش النور يقطع فى حدث زي دا بيعتمد على معرفة اللجنة الانتخابية من الإنترنت، وكمان التواصل بين أجهزة الدولة وقضاة بيتين فى المدارس فى الريف..طيب هو حد بيهيص وبس، لكن حضرتك رجل اعمال وكلامك له تاثيره".

وكتب أحدهم معلقا: "أعظم رد!"

وقد انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 اليوم الأحد، حيث بدأ الناخبون يتوافدون للتصويت في لجان الاقتراع، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

المصدر: RT