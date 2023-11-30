بالفيديو.. بيرس مورغان يكشف عن عضوي العائلة الملكية اللذين وجها تعليقات عنصرية لابن هاري وميغان

كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عن اسمي العضوين الملكيين اللذين أطلقا تعليقات عنصرية، بحق ابن دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل.

وكان خبير الشؤون الملكية أوميد سكوبي، أشار في كتابه الأخير Endgame إلى رسائل وجهتها ميغان ماركل للملك تشارلز، ذكرت فيها اسمي شخصين من العائلة الملكية، أثارا المخاوف بشأن لون بشرة ابنها الأمير آرتشي.

وقال بيرس ضمن برنامجه Uncensored إنه تمكن من معرفة هوية الشخصين من خلال النسخة الهولندية من كتاب Endgame، التي سحبت من الأسواق بعد ساعات من إطلاقها، مؤكدا أن العضوين الملكيين هما الملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون.

وقال بيرس: "إذا كان الهولنديون الذين يتجولون في إحدى المكتبات يستطيعون رؤية هذه الأسماء، فإنكم، أيها الشعب البريطاني، الذين تدفعون للعائلة المالكة البريطانية، يحق لكم أن تعرفوا ذلك أيضا. ومن ثم يمكننا إجراء نقاش أكثر انفتاحا حول هذا الأمر برمته. لأنني لا أعتقد أنه تم الإدلاء بأي تعليقات عنصرية من قبل أي فرد من العائلة المالكة، وحتى يكون هناك دليل فعلي على الإدلاء بهذه التعليقات، فلن أصدق ذلك أبدا".

وتابع: "لكن يمكننا الآن أن نبدأ عملية اكتشاف ما إذا تم نطق هذه الكلمات، وما هو السياق، وما إذا كان هناك أي نية عنصرية على الإطلاق. وكما أقول، لا أعتقد أنه كان هناك"، وزعم أن "أفراد العائلة المالكة الذين وردت أسماؤهم في هذا الكتاب هما الملك تشارلز وكاثرين، أميرة ويلز".

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل كانا زعما في مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021، أن أحد أفراد العائلة المالكة تحدث عن لون بشرة ابنهما آرتشي.

ورفضت ميغان، الكشف عن من الذي أجرى مثل هذا الحديث مع هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمهم سيكون "ضارا للغاية".

المصدر: "نيويورك بوست" + RT