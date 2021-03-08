تصريح صادم لميغان بشأن مخاوف العائلة الملكية من لون بشرة طفلها!

قالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، خلال لقاء خاص مع أوبرا وينفري، إنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها، آرشي، قبل ولادته.

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وأخبرت الدوقة وينفري، في مقابلة أذيعت يوم الأحد، أنها عندما كانت حاملا بابنها آرشي، كانت هناك "مخاوف وحديث حول مدى سواد بشرته عند ولادته".

ودفع التصريح وينفري لسؤالها: "ماذا؟"، بشكل لا يصدق والجلوس في صمت للحظة.

ورفضت ميغان، الكشف عن من الذي أجرى مثل هذا الحديث مع هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمهم سيكون "ضارا للغاية".

وقالت ميغان إنها أصبحت قلقة بشأن عدم حصول ابنها آرشي على لقب "الأمير" لأنه يعني أنه لن يتم توفير الحماية له، مشيرة إلى أن هضم كل شيء أثناء الحمل كان "صعبا للغاية"، والأهم من اللقب الملكي آنذاك، كان اهتمامها بسلامة ابنها وحمايته.

وأشارت الدوقة إلى أنه كان من الصعب عليها أن تفهم سبب وجود مخاوف داخل العائلة الملكية بشأن لون بشرة ابنها. مشيرة إلى أنه كان من الصعب عليها "تجزئة" تلك الأحاديث.

وانضم هاري إلى زوجته لاحقا خلال المقابلة، وكشفا أن طفلهما الثاني سيكون فتاة.

المصدر: "Chicago Sun Times"