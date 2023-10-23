دراسة: معظم الجنود الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن!

أفادت "نيويورك بوست"، نقلا عن دراسة حديثة، أن أكثر من نصف أعضاء الخدمة الفعلية في الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وقال القادة العسكريون للكونغرس الأمريكي في شهر مايو، إن الجيش والبحرية والقوات الجوية لن تحقق أهدافها للتجنيد هذا العام، مشيرين إلى تقلص عدد المرشحين المؤهلين.

واعتمد مقال الصحيفة يوم الجمعة بشكل كبير على تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مشروع الأمن الأمريكي غير الربحي. وتقدر الوثيقة التي تحمل عنوان: "مكافحة السمنة العسكرية: تأثير الوصمة المستمر على الجاهزية التشغيلية"، أن "68% من أفراد الخدمة الفعلية يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

كما حذرت من أن معدلات السمنة بين الأفراد العسكريين زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. وتشير النتائج إلى أن الدهون الزائدة في الجسم هي العامل الرئيسي غير المؤهل للمرشحين الراغبين في التجنيد، فضلا عن "المساهم الرئيسي في الإصابات أثناء الخدمة والتسريح الطبي".

وزعم مشروع الأمن الأمريكي أن هذا الاتجاه يشكل "تهديدا خطيرا" للأمن القومي، ويقوض "قوة القوات المسلحة وقدرتها على العمل".

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وجاء في الدراسة: "إن تحديد وتشخيص وعلاج السمنة لدى الجنود في الخطوط الأمامية لدفاعنا الوطني قد يحدد في نهاية المطاف بقاء القوة على المدى الطويل".

ولمعالجة هذه المشكلة، توصي المنظمة غير الربحية بإجراء فحوصات متكررة مع التركيز على مؤشر كتلة الجسم لأعضاء الخدمة، إلى جانب الاستشارة الاستباقية والمشورة الطبية.

ووفقا لبيانات البنتاغون التي حصلت عليها صحيفة Stars and Stripes، فإن أقل من ربع الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما مؤهلون أكاديميا وجسديا للخدمة العسكرية.

وفي يونيو الماضي، أفاد موقع Military.com أن القوات الخاصة الأمريكية - Green Berets - فشلت في تلبية حصص التجنيد لمدة أربع من السنوات الخمس الماضية بسبب نقص المرشحين المؤهلين.

وقبل شهر من ذلك، أُبلغ الكونغرس أن التجنيد سيقل مرة أخرى هذا العام، بعد فشل العام الماضي في تجنيد 15 ألف جندي، أو 25% من الهدف المحدد. وذكرت قيادة التجنيد بالجيش الأمريكي أن من بين الأسباب سوق العمل الضيق، ولكن أيضا حقيقة أن أكثر من سبعة من كل عشرة شباب أمريكيين غير مؤهلين للخدمة العسكرية بسبب مشاكل مثل السمنة وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية.

وفي إبريل، أفاد موقع Military.com أن القوات الجوية الأمريكية خففت من إرشاداتها بشأن السمنة، ما سمح للمجندين الذكور بالحصول على ما يصل إلى 26% من الدهون في الجسم، مع وصول الحد الأقصى إلى 36% للإناث.

وبلغت الحدود السابقة 20% للذكور و28% للإناث.

المصدر: RT