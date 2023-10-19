انتشال 189 جثة متحللة من دار جنازات في الولايات المتحدة!

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إنه تم نقل الجثث المتحللة بشدة لنحو 189 شخصا من دار الجنازات في كولورادو الأمريكية، بعد اكتشاف تخزينها بشكل غير صحيح.

وقال مكتب التحقيقات في كولورادو: "نقلت الفرق ما لا يقل عن 189 فردا إلى مكتب الطب الشرعي في مقاطعة إل باسو. ويمكن أن يتغير العدد الإجمالي مع استمرار عمليات تحديد الهوية والتحقيق"، مضيفا أن العملية اكتملت في 13 أكتوبر.

وأشارت التقديرات السابقة إلى العثور على 115 جثة في مكان الحدث. وقالت السلطات إن الجثث في حالة متقدمة من التحلل، ما يستلزم تحليل الحمض النووي للتعرف على العديد منها، في عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وتم اكتشاف بقايا الأفراد المتوفين من قبل السلطات التي استجابت لبلاغ عن رائحة كريهة تنبعث من دار جنازات Return to Nature في مبنى يعاني من سوء الرعاية في بلدة بنروز الصغيرة بولاية كولورادو.

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وجاء اكتشاف الرفات البشرية بعد أن فشل أصحاب دار الجنازة في دفع الضرائب في الأشهر الأخيرة وتم طردهم من أحد ممتلكاتهم. وتقول التقارير إنه تمت مقاضاتهم أيضا بسبب الفواتير غير المدفوعة من قبل خدمة محرقة الجثث التي توقفت عن التعامل مع دار الجنازة منذ ما يقرب من عام.

وقال ألين كوبر، عمدة مقاطعة فريمونت، في وقت سابق من هذا الشهر: "بدون تقديم الكثير من التفاصيل لتجنب المزيد من إيذاء هذه العائلات، كانت منطقة دار الجنازة حيث تم تخزين الجثث بشكل غير صحيح، مروعة".

وأضاف كوبر أن المشهد الذي اكتشفه عمال الطوارئ عندما وصلت السلطات، كان مفاجئا، لدرجة أن أحد المسعفين أصيب بطفح جلدي واحتاج إلى علاج طبي.

ويقول الموقع الإلكتروني الخاص بدار الجنازة إنه يقدم ما يسمى بخدمة "الدفن الأخضر"، والتي يقول إنها وسيلة لرعاية أحد أفراد الأسرة المتوفى مع الحد الأدنى من التأثير البيئي - ودون استخدام مواد التحنيط الكيميائية.

ويتطلب قانون الولاية أن يتم تبريد أي جثة لا تُدفن خلال 24 ساعة بشكل صحيح.

ولم يعلق أصحاب دار الجنازة علنا على الوضع.

المصدر: RT