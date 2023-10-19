أخصائية نفسانية توضح كيفية مساعدة الطفل على تجاوز الإجهاد

وفقا للدكتورة ناتاليا ناؤموفا أخصائية علم نفس الطفولة يمكن للوالدين تعليم أطفالهم كيفية التعامل مع التوتر النفسي.

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وتشير الأخصائية في حديث لـ NEWS.ru إلى أنه من المهم جدا أن يعلم الوالدان أطفالهم كيفية التعامل مع التوتر وإدارة عواطفهم. ومن الأفضل للأم والأب تقديم الدعم، وتشجيع الطفل، والتقليل من توبيخه، وعدم تخويفه، والثناء عليه بشكل دائم.

ويجب على الطفل أن يتعلم كيفية تجاوز التوتر بنفسه، لكي يفهم أن التوتر هو الطريقة التي ينظر بها إلى الواقع. لذلك إذا حصل موقف صعب، فمن المهم أن نتخيله من الخارج، كما لو كنا نشاهده مع الجمهور في قاعة، وأنه يحدث لشخص آخر. حينها لن يبدو الوضع مخيفا جدا وتكون هناك حلول جاهزة.

ووفقا لها، من المهم أن يكون الوالدان مثالا يقتدى به في كيفية التعامل مع التوتر. فإذا كانا غير مقاومين للتوتر ، فسوف يتعلم الأطفال منهم الذعر والسلوك الخاطئ، وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب نفساني.

المصدر: NEWS.ru