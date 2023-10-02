فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون مواكبة في الرياض.. (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على إحدى طرق العاصمة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.

#تمرة💢|| متداول: مواطنين يتفاجئون بظهور سمو الأمير محمد بن سلمان🇸🇦ولي العهد رئيس الوزراء بسيارته بدون موكب على إحدى طرق العاصمة



-📌: يُذكر ان أمين منطقة الرياض كشف مؤخراً ان ولي العهد يتجول في شوارع الرياض ويلتقط صور للسلبيات بجواله الخاص و أن سموه عنده شغف و متابع دقيق لكل ما… pic.twitter.com/JpCS8sMUNf — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) October 2, 2023

وتفاعل النشطاء في هذه المواقع تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، متمنين للأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية، وداعين الله بحفظه وحمايته.

وعلق أحدهم قائلا: "الله يحفظه ويطول بعمره"، وأضاف آخر: "الله يحفظك ويطول بعمرك.. فخر وعز وتاج الراس".

حفظه الله أميرنا الغالي 🫶 — أبو مازن (@komran55) October 2, 2023

هذا في حين لم تتمكن RT من التأكد من وقت ومكان الفيديو، بينما تداولته صفحات تعنى بالأخبار المحلية السعودية وأحدث الفيديوهات في المملكة.

المصدر: RT