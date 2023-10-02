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فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون مواكبة في الرياض.. (فيديو)

مجتمع

فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون مواكبة في الرياض.. (فيديو)
AP
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على إحدى طرق العاصمة الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.

وتفاعل النشطاء في هذه المواقع تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، متمنين للأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية، وداعين الله بحفظه وحمايته.

وعلق أحدهم قائلا: "الله يحفظه ويطول بعمره"، وأضاف آخر: "الله يحفظك ويطول بعمرك.. فخر وعز وتاج الراس".

فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته دون مواكبة في الرياض.. (فيديو)

هذا في حين لم تتمكن RT من التأكد من وقت ومكان الفيديو، بينما تداولته صفحات تعنى بالأخبار المحلية السعودية وأحدث الفيديوهات في المملكة.

المصدر: RT

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