"أين وصل الأمير محمد بن سلمان بتطور السعودية؟"..تفاعل مع افتتاح مشروع ضخم بالمملكة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير على افتتاح شركة "لوسيد" مصنعها للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة، ليكون الأول من نوعه بالبلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الخبر، ومقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية لمصنع السيارات بتدوينة على صفحتها بمنصة "إكس".

وعلق النشطاء على هذه الإنجاز الذي اعتبره البعض "حلما يتحقق"، وكتبت إحدى الصفحات معلقة: "شاهد أين وصل الأمير محمد بن سلمان بالتطور في السعودية..صور حية لخط إنتاج سيارات لوسيد الكهربائية في مدينة جدة قبل بدء تصديرها بصناعة سعودية إلى أمريكا و الدول الأوروبية"، بالإضافة إلى تفاصيل عن الشركة ومهامها.

الحمدلله رؤيته كانت حلم والان أصبحت حقيقه ❤️🇸🇦 — ّ (@_raw__) September 27, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الخبر، حيث علق أحدهم قائلا: "الحمد لله رؤيته كانت حلم والان أصبحت حقيقة"، وأضاف آخر: "مشاءالله تبارك الله .. يحفظه قائدنا"، بينما كتب أحدهم: "عز وفخر..دائما مملكتنا سباقة في كل المجالات".

جدير بالذكر أن شركة "لوسِيد" افتتحت رسميا مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية قرب مدينة جدة يوم الأربعاء، حيث سيركز المصنع، وهو أول مصنع دولي للشركة، في البداية على إعادة تجميع مجموعات المركبات المرسلة من الولايات المتحدة.

تعد شركة لوسيد مثالًا مشرفًا على صناعة المملكة العربية السعودية إنها نموذج تحفيزي يبرز القوة والتطور في قطاع الصناعة في البلاد تأسست الشركة على أسس قوية من خلال الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة🇸🇦.

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تتميز شركة لوسيد برؤية استراتيجية تضعها في المقدمة كرائدة في مجالها تسعى… pic.twitter.com/bcoGal0oDw — مشاري القحطاني 1727م 🇸🇦 (@MBS_54) September 28, 2023

المصدر: RT