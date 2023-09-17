مصر..اعترافات صادمة من "عنتيل المقطم" المتهم في قضية ابتزاز فتيات مغتربات

كشفت التحقيقات مع مالك عقار بمنطقة المقطم المتهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات تقطن إحدى الوحدات السكنية بالمنزل، عن اعترافات صادمة.

وحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، أبانت التحقيقات مع مالك العقار المتهم أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم والحمام، وهدد الفتيات بالفضيحة ونشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "القاهرة 24" إلى أن إحدى الضحايا قالت إن المتهم "عنتيل المقطم" حاول ابتزازها وتهديدها عبر رسائل خاصة بينهما وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع فيديو خاصة بها، تم تصويرها بكاميرات سرية داخل غرفتها وإن هناك ضحايا غيرها سقطوا ضحية لمالك العقار.

من جهته، أفاد المتهم "عنتيل المقطم" أمام جهات التحقيق بأنه وضع كاميرات مراقبة داخل شقة سكنية يمتلكها بالمقطم يقوم بتأجيرها للفتيات المغتربات وطالبات الجامعات، وأنه خبأ الكاميرات داخل حمام الشقة وغرف النوم وكان ينتظر ترك الفتيات المنزل كي يستطيع الدخول للشقة والحصول على الفيديوهات، معترفا بأن عدد ضحاياه وصل إلى 30 فتاة، حيث كان يبتز الفتيات بمجرد حصوله على الفيديوهات ويساومهن بعدم نشر الصور مقابل الجنس أو المال، وفق "القاهرة 24".

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد قبضت على مالك عقار "عنتيل المقطم" المتهم بابتزاز فتيات مغتربات وطالبات تقطن إحدى الوحدات السكنية المملوكة له بالمنزل.

المصدر: "القاهرة 24"