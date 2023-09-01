وفاة رجل أعمال مصري شهير ارتبط بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، رجل الأعمال المصري محمد الفايد، عن عمر ناهز 94 عاما، في العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أعلنه أحد أفراد الأسرى (أشرف حيدر) في "فيسبوك".



وأدى العشرات صلاة الجنازة على الفايد في مسجد "رينجز بارك"، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء، وفق صحيفة "اليوم السابع".

حياته:

ولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929.

بدأ حياته في عالم الأعمال بمصر، وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية.

انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة في عام 1975، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.



كما ارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية.

وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.

AFP

المصدر: "اليوم السابع"