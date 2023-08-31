وفاة ضابط الجيش المصري مدمر الحفار الإسرائيلي

توفي اليوم الخميس، الربان محمود سعد من ضباط القوات البحرية المصرية، وأحد مدمري الحفار الإسرائيلي في أبيدجان.

وفي وقت سابق، تحدث الربان محمود سعد، أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر، عن قصة تلك العملية، "حيث أن إسرائيل أقامت شركة في إنجلترا، إنجليزية أمريكية إسرائيلية، واستأجروا حفارا كنديا يقطره قطار هولندي للبحث عن بترول على أرض مصر في خليج السويس".

وأوضح محمود سعد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس جمال عبد الناصر تواصل مع كندا بطرق دبلوماسية لوقف تلك العملية، ولكنها لم تلتفت، ومن ثم أمر عبد الناصر بتدميره.

وأضاف أنه عند وصول القوات المكلفة لمدينة داكار عاصمة السنغال، مكان وجود الحفار، رفض السفير المصري هناك إجراء العملية، حيث أنه لم تصل إليه تعليمات بذلك، مختتما: تم تفجير الحفار بـ 4 ألغام بشكل بطولي في أبيدجان بعيدا عن مصر.

المصدر: القاهرة 24