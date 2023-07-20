وفاة رجل أعمال سعودي شهير

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، رجل الأعمال السعودي والعضو المؤسس بمجموعة جرير، عبد الله بن عبد الرحمن العقيل.

ونعى عدد من مستخدمي مواقع التواصل، رجل الأعمال الراحل، حيث أشادوا بسمعته الطيبة وحرصه الدائم على الأعمال الخيرية، كما وصفوه بـ"رجل البر والعطاء".

#عبدالله_عبدالرحمن_العقيل ..



الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته



pic.twitter.com/qzts3CkB5U — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) July 20, 2023

🌻لقيت اليوم بالمقبرة بتشييع رجل الإحسان #عبدالله_عبدالرحمن_العقيل مدير مستشفى المجمعة أ/عبدالله البخيّت قال لي: أتدري أن هذا الرجل الذي يُدفن الآن كان يزورنا بالمستشفى ويسألنا: إن كان فيه احتياح للمرضى فنفيده إن كان فيه شيء فيبادر بتأمينه.

أمّنه الله من عذاب جهنم ولقّاه أمنا… pic.twitter.com/sjpqG2RqgQ — حمد القاضي (@halkadi) July 20, 2023

وتولى عضو شرف في نادي الفيصلي الراحل عبد الله العقيل، عضوية مجلس إدارة شركة مشاريع حرمة وشركة حرمة الوطنية وشركة نوره الوطنية وشركة حرمة الدولية وشركة امتياز العربية.

ويعتبر العقيل أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق، حيث شغل فيها منصب العضو المنتدب بين عامي 1979 و2022.

وتولى العقيل أيضا رئاسة قطاع الجملة للتسويق بين عامي 1979 و2021، فضلا عن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2016 و2019، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.

المصدر: صحيفة المناطق