صحيفة: زوج بريتني سبيرس إيراني الأصل يؤكد طلاقه لها وعدم نيّته الطعن في عقد الزواج

أفادت صحيفة Guardian بأن سام أصغري، زوج مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز، أكد شروعه في إجراءات تطليقها، وأنه لا ينوي الطعن في عقد الزواج.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح ممثل أصغري قوله: "هناك العديد من تصريحات مفادها أن سام يعارض عقد الزواج ويهدد زوجته بأشرطة فيديو. لكن كل هذه التصريحات كاذبة، حيث لم تكن هناك سابقا أي نوايا سلبية تجاهها ولن تكون كذلك أبدا. لقد دعمها سام دائما وسيدعمها دائما".

وأضافت في الوقت ذاته أن وثائق المحكمة تدل على أن أصغري ينوي الحصول على دعم مالي من سبيرز وأن تدفع أتعاب محاميه، مذكرة أن قيمة الممتلكات المشتركة لسبيرز وأصغري والممتلكات التي يملكانها بشكل مستقل ليست معروفة حتى الآن.

وكتب موقع "TMZ"، سابقا، أن أصغري تقدم بطلب للطلاق بعد 14 شهرا من الزفاف. ونقل عن محاميه، نيل هيرش، إن سام ينوي الطعن في عقد الزواج الذي أجبره سبيرز على التوقيع عليه. وذكر أن الزوجين خاضا شجارا خطيرا بسبب شائعات بأن المغنية خدعت زوجها. وبحسب المصادر فقد غادر أصغري منزلهما، مشيرا إلى أن الزوجين كانا يواجهان "مشاكل خطيرة" لعدة أشهر.

المصدر: نوفوستي