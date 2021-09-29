القضاء الأمريكي يرفع وصاية والد المغنية بريتني سبيرز عن ممتلكاتها

رفع القضاء في لوس أنجلوس وصاية جيمي سبيرز عن ابنته المغنية بريتني سبيرز بعد مداولات استمرت 13 عاما.

وقالت بريندا بيني قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس: "الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه.. إنه يعكس بيئة سامة تتطلب رفع وصاية جيمي سبيرز".

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وفي أغسطس، وافق والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز على رفع وصايته عن ابنته بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها.

وأعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته بعد أن اضطلع بهذا الدور لفترة طويلة.

وطالبت نجمة البوب منذ شهور للتخلص من وصاية والدها عليها، وكانت محكمة قد حددت جلسة لنظر طلبها في أواخر سبتمبر في لوس أنجلوس.

جدير بالذكر أن الوصاية القضائية هي نوع من الوصاية التي تفرضها المحكمة وتشمل الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات بأنفسهم، وعادة ما يكونون من كبار السن والعجزة، لكن النقاد جادلوا بأن العملية يمكن استغلالها وأشاروا إلى حالة سبيرز مثالا على ذلك.

المصدر: وكالات