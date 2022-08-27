بريتني سبيرز تطلق أغنية جديدة بعد غياب دام 6 سنوات

أطلقت المغنية بريتني سبيرز أول أغنية لها بالتعاون مع إلتون جون، بعد غياب 6 سنوات وانقضاء فترة الوصاية عليها التي استمرت 13 عاما.

وكتبت سبيرز في تغريدة على تويتر: "أول أغنية لي منذ ست سنوات، إنه لأمر رائع حقا أن أغني مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا، تغمرني السعادة، إنه أمر عظيم بالنسبة لي".

ويعد هذا تعاون بين إلتون جون وبريتني سبيرز الأول، ليقدما أغنية"Hold Me Closer" ، وقال جون في بيان: "إنها حقا أيقونة، واحدة من أعظم نجوم البوب ​​على الإطلاق، وهي تبدو رائعة في هذا التسجيل، أنا أحبها كثيرًا وأنا سعيد بما صنعناه معًا".

قالت سبيرز في بيانها لجون إنه لشرف كبير أن يُسأل: "أنا ممتنة للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل معك ومع عقلك الأسطوري".

وأضافت سبيرز أنها متحمسة جدا للغناء مرة أخرى مع أحد صناع الموسيقى العالميين إلتون جون، وأغنية Hold Me Closer هي إعادة صناعة لأغنيته (تايني دانسر) لعام 1971.

المصدر:npr